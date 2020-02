A ExpressVPN funciona com a Netflix?

Sim. Os servidores da ExpressVPN têm acesso rápido e sem limitação de largura de banda no streaming da Netflix. Se você estiver vendo um erro, converse com o Suporte da ExpressVPN para voltar a ficar online.

A ExpressVPN vem com uma conta da Netflix?

Não. Nós presumimos que você já tem uma conta ou que você fará a assinatura de uma conta. A ExpressVPN NÃO vem com uma conta da Netflix e não substitui a Netflix. Ela na verdade complementa sua conta da Netflix para ajudar você a assistir conteúdo a uma velocidade ultrarrápida.

Em que dispositivos eu posso assistir à Netflix americana?

Você pode assistir à Netflix americana das seguintes maneiras:

No seu laptop/computador de mesa usando nosso aplicativo ExpressVPN para Mac / Windows / Linux.

No seu smartphone ou tablet usando nossos aplicativos para iOS e Android

Em seu console de streaming de mídia, como AppleTV ou Fire TV Stick.

Uma VPN vai tornar minha Netflix mais lenta?

Todas as VPNs podem diminuir a velocidade da sua conexão de internet, mas a ExpressVPN é uma das mais rápidas e os usuários raramente notam a diferença.

Na verdade, usar uma VPN pode até mesmo melhorar sua conexão se seu Provedor de Serviço à Internet estiver limitando o tráfego da Netflix. Em todo caso, se você notou uma queda na qualidade do vídeo, verifique se você selecionou o servidor americano mais próximo da sua localização real.

Se você estiver usando um dispositivo de mídia de streaming como uma Apple TV, você pode tentar assistir o Netflix usando o MediaStreamer, incluso em todas as assinaturas da ExpressVPN. Clique aqui para mais informações sobre como usar a ExpressVPN em smart TVs e em dispositivos de streaming.

Por que uma VPN é melhor do que códigos DNS ou proxies?

Provavelmente não é uma boa ideia. Os Códigos de DNS grátis encontrados na internet muitas vezes não funcionam e podem enviar seu tráfego para outro site que pode armazenar seus dados e te expor a ataques. Serviço Proxy no entanto, são devagar, não são seguros e interrompem a conexão. Quando se trata do Netflix, você ficará melhor com a ExpressVPN, que funciona para fazer streaming.

O que mais eu posso fazer com a Netflix?

Muita coisa! Usar uma VPN é a melhor maneira para expandir sua experiência com a Netflix, mas não é a única. Aprenda mais sobre códigos secretos e descubra como desbloquear mais filmes que você gostaria de assistir.Consulte esse guia prático.

O que mais eu posso fazer com a ExpressVPN?

Com a ExpressVPN, você pode burlar a censura em determinados países que bloqueiam o acesso a sites como YouTube, Twitter, e Google . Você também pode navegar pela web de forma segura e anônima, incluindo serviços como Hulu, Amazon Prime Video, e HBO Go.

Não consigo acessar a Netflix, o que devo fazer?

Se você está tendo problemas para acessar um site específico com segurança, por favor, entre em contato com o suporte via chat ao vivo.