Uwierzytelnianie hasłem jest niezbędne do zabezpieczenia kont internetowych, z których korzystasz na co dzień – od poczty elektronicznej po bankowość, aplikacje i strony internetowe. Nigdy nie wolno używać tego samego hasła do wielu kont, nawet jeśli jest to długie, losowe hasło. Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają korzystanie z menedżera haseł do generowania, zapisywania i wypełniania długich, złożonych, unikalnych haseł dla każdego konta z osobna.