Możesz oglądać sport na telewizorze za pomocą ExpressVPN na pięć różnych sposobów:

– Korzystając z natywnej aplikacji na Smart TV lub urządzenia do przesyłania strumieniowego.

– Streamując na komputer i łącząc się z telewizorem za pomocą kabla HDMI.

– Przez dublowanie lub bezprzewodowe przesyłanie do telewizora lub urządzenia do streamingu z komputera lub urządzenia mobilnego.

– Łącząc się z routerem obsługującym ExpressVPN, który pozwala na nieograniczoną liczbę urządzeń i ułatwia jednoczesne łączenie się z różnymi lokalizacjami serwerów.

– Wykorzystując MediaStreamer, rozwiązanie ExpressVPN dla urządzeń, na których nie można zainstalować VPN, takich jak Apple TV lub konsole do gier. MediaStreamer wystarczy skonfigurować tylko raz, jednak nie zapewnia on pełnych korzyści związanych z bezpieczeństwem VPN. (Pamiętaj, że podłączając Apple TV lub konsolę do gier do routera, możesz uzyskać to, co najlepsze z obu opcji!)

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich sposobów korzystania z ExpressVPN na telewizorze z dużym ekranem, kliknij tutaj lub skontaktuj się z całodobową pomocą techniczną, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.