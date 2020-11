Zabezpieczenie TrustedServer: Tylko z ExpressVPN

TrustedServer zapewnia, że każdy z3000+ serwerów ExpressVPN uruchamia najbardziej aktualne oprogramowanie. Za każdym razem, gdy serwer się uruchamia, ładuje najnowszy obraz tylko do odczytu zawierający całe oprogramowanie, system operacyjny itd. Oznacza to, że ExpressVPN dokładnie wie, co działa na każdym serwerze - to właśnie minimalizuje ryzyko istnienia luk w zabezpieczeniach lub błędnej konfiguracji oraz znacznie poprawia ochronę VPN.