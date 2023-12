Łącząc się z usługą VPN, tak naprawdę łączysz się z serwerem VPN – fizycznym urządzeniem, które szyfruje i deszyfruje Twój ruch internetowy w drodze do i z aplikacji i stron internetowych, z których korzystasz. Nasza sieć serwerów została starannie zaprojektowana, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu.

Duży wybór lokalizacji serwerów

Nasze lokalizacje serwerów są liczne i różnorodne, rozciągając się na 105 krajów, których liczba stale rośnie. Oznacza to, że na pewno znajdziesz taką lokalizację, która odpowiada Twoim potrzebom, niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać dostęp do witryny internetowej dostępnej w określonych regionach, czy też chronić swoją aktywność, jednocześnie sprawiając wrażenie, że znajdujesz się w swoim własnym kraju.

Serwery o przepustowości 10 Gb/s z szybką obsługą

Pojedynczy serwer VPN musi być w stanie obsłużyć ruch wielu użytkowników, a każdy z nich ma własne, stale zmieniające się wymagania. Z tego powodu tak ważna jest przepustowość, czyli całkowita ilość danych, które jeden serwer może przesłać w ciągu sekundy. W przypadku naszych serwerów to 10 Gbps – 10 Gigabitów (10 miliardów bitów) na sekundę. Pozwala to obsłużyć większy ruch przy mniejszym zatorze, a co za tym idzie – zapewnić większą prędkość.

Technologia serwerów dba o prywatność

Dbamy o to, aby nie rejestrować aktywności internetowej naszych użytkowników i zaprojektowaliśmy nasz system serwerów w taki sposób, aby osiągnąć ten cel. Ten system to TrustedServer, który nigdy nie zapisuje danych na dysku twardym i korzysta wyłącznie z pamięci RAM. Pozwala to na wyczyszczenie wszystkich danych przy każdym ponownym uruchomieniu systemu, na wypadek przypadkowego zapisania jakichkolwiek danych osobowych na serwerze. Dowiedz się więcej o TrustedServer, który został poddany niezależnemu audytowi.