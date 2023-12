Najlepsze rozszerzenie VPN dla Microsoft Edge

Twoja historia przeglądania jest zazwyczaj przechowywana w Twojej przeglądarce i używanie VPN dla Microsoft Edge tego nie zmieni. Ale możesz wyczyścić swoje dane przeglądania w Edge.

Historia przeglądania może być jawna również dla osób monitorujących Twoje połączenie internetowe, jak dostawca usług internetowych lub operator Wi-Fi. ExpressVPN szyfruje wszystkie dane między Twoim urządzeniem a serwerami ExpressVPN, co uniemożliwia dostawcy usług internetowych lub nieuczciwej sieci Wi-Fi rejestrowanie stron, które odwiedzasz.

Pamiętaj, że historia przeglądania to nie to samo, co historia wyszukiwania. Jeśli zalogujesz się do Google i skorzystasz z jego wyszukiwarki, wyniki Twojego wyszukiwania zostaną zarejestrowane, nawet jeśli będziesz korzystać z VPN. (Dowiedz się, jak usunąć historię wyszukiwania Google.)