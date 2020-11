Silne Szyfrowanie VPN i Objaśnienie Zabezpieczeń

Protokoły VPN: OpenVPN (TCP i UDP)

ExpressVPN oferuje wiele protokołów VPN , by zastosować silne szyfrowanie między Twoim komputerem a lokalizacją serwera VPN, z którą się łączysz. Korzystając z aplikacji ExpressVPN, możesz łatwo zmieniać protokoły , jednak zaleca się używanie ustawienia automatycznego, które wybierze protokół najbardziej optymalny pod kątem prędkości i bezpieczeństwa.

(Podczas łączenia się za pomocą innej aplikacji, takiej jak Tunnelblick dla Mac OS X lub Network Manager lub Terminal w Linuksie, masz również wiele opcji na szyfrowanie z OpenVPN.)

Oto niektóre funkcje szyfrowania ExpressVPN z OpenVPN:

Uwierzytelnianie serwera

OpenVPN działa podobnie jak TLS lub HTTPS, dlatego może być nazywany TLS VPN. (HTTPS jest bezpieczną wersją podstawowego protokołu internetowego HTTP, używaną do ochrony autentyczności strony w Internecie. Twoja przeglądarka ma uprzednio zainstalowane certyfikaty, które pozwalają zweryfikować integralność strony www,, o ile używa ona protokołu HTTPS. Możesz sprawdzić, czy dana strona używa protokołu HTTPS poprawnie, szukając zielonej kłódki ( ) w pasku adresu przeglądarki.)

Podobnie jak HTTPS, OpenVPN używa certyfikatów, aby chronić użytkownika przed atakami “człowiek pośrodku”. Dzięki HTTPS istnieją scentralizowani rejestratorzy, zwani Urzędami Certyfikacji (ang. Certificate Authorities, w skrócie: CAs). Są one kryptograficznie zaufane dla Twojego systemu operacyjnego lub przeglądarki, a także wystawiają i podpisują certyfikaty dla stron internetowych. Działa to w HTTPS, ponieważ istnieją wspólne standardy wydawania i odbierania certyfikatów, a także przypisywania domen wydawanych konkretnemu właścicielowi. OpenVPN clients wymagają od Ciebie samodzielnego zainstalowania certyfikatu VPN, zwykle poprzez zapisanie go na swoim komputerze i wskazanie OpenVPN client, gdzie znajduje się plik.

ExpressVPN używa certyfikatu RSA zidentyfikowanego przez SHA-512 z rodziny SHA-2. Klucz RSA należący do certyfikatu ma 4096 bitów długości. W przypadku nowoczesnych systemów operacyjnych aplikacje ExpressVPN używają przynajmniej AES-256 do szyfrowania i SHA-256 do uwierzytelniania pakietów.

Uwierzytelnianie HMAC

HMAC to skrót od Keyed-Hash Message Authentication Code. Kod uwierzytelniania wiadomości to ochrona przed zmianą danych podczas, gdy atakujący ma możliwość odczytu danych w czasie rzeczywistym. Spośród wielu możliwości niezawodnego uwierzytelniania wiadomości, TLS i OpenVPN używają haszy (stąd H w HMAC).

Szyfrowanie przez kanał kontrolny

Do szyfrowania kanału sterowania ExpressVPN wykorzystuje AES-256-GCM. AES to jeden z najczęściej używanych standardów szyfrowania, oparty na szyfrach Rijndael opracowanych przez belgijskich kryptologów (Joana Daemena i Vncenta Rijmena) w 1998 roku. 256 odnosi się do jego rozmiaru – 256-bitowy, czyli największy z dostępnych. GCM (Galois/Counter Mode) umożliwia Twojemu komputerowi szyfrowanie wielu pakietów jednocześnie, dzięki czemu Twoje połączenie może być zawsze stabilne.

Szyfrowanie danych przez kanał

Szyfrowanie informacji przez kanał danych chroni Twoje dane przed osobami trzecimi. ExpressVPN używa algorytmu symetrycznego szyfrowania, w którym wykorzystywany jest protokół wymiany klucza Diffiego-Hellmana opartego na krzywych eliptycznych. Serwer ExpressVPN i aplikacja VPN sprytnie wykorzystują matematykę by negocjować i weryfikować sekretny klucz, który jest używany do szyfrowania danych w trakcie całej sesji.

Perfekcyjne utajnienie przekazywania

Perfekcyjne utajnienie przekazywania oznacza, że nawet jeśli wyspecjalizowany atakujący byłby w stanie jakoś zagrozić Twojemu komputerowi lub serwerowi VPN podczas jednej sesji, to i tak nie będzie w stanie odszyfrować żadnego ruchu z poprzednich sesji. Wynika to z faktu, że ExpressVPN negocjuje nowy tajny klucz przy każdym połączeniu. Nawet jeśli pozostaniesz połączony z VPN przez dłuższy czas, to ExpressVPN automatycznie negocjuje nowy klucz co 60 minut.

Ten 60-minutowy proces ponownego kluczowania gwarantuje Ci “utajnienie przekazywania”, zatem nawet najbardziej zaawansowany atakujący mógłby przechwycić maksymalnie do 60 minut danych. Reszta to tajemnica.