Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

Jeśli ktoś z was potrzebuje VPN z jakiegokolwiek powodu, to polecam ich z całego serca. Usługa pierwsza klasa. Zawsze.

Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy, streamingu i rozrywki.

Jeśli łączysz się z serwerem spoza swojej fizycznej lokalizacji, na wybranej platformie streamingowej zobaczysz inny wybór programów i filmów. Niektóre platformy streamingowe, takie jak Netflix, wskazują lokalizację, z której oglądasz treści. Jeśli odpowiada one lokalizacji serwera, z którym się łączysz, oznacza to, że Twoja sieć VPN działa poprawnie.

ExpressVPN to firma, która zajmuje się prywatnością, zatem nie przechowuje żadnych rejestrów aktywności ani rejestrów połączeń. Co więcej, ExpressVPN nigdy nie przechowuje żadnych danych, które pozwoliłyby komukolwiek na śledzenie określonej aktywności lub poznanie tożsamości użytkownika ze względu na jego zachowanie w sieci. Przeczytaj więcej o zaangażowaniu ExpressVPN w ochronę prywatności i zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą rejestrów .

Korzystanie z VPN pomaga ominąć „dławienie” przepustowości przez dostawcę usług internetowych. Dzięki najszybszej sieci VPN dla Fire Stick możesz oglądać ulubione treści w rozdzielczości 4K HD, a nasze globalne, szybkie serwery w 105 lokalizacjach dostarczą Ci je z niesamowitą szybkością. Możesz nawet wybierać między różnymi opcjami protokołów streamingu, takimi jak Lightway , UDP i TCP, a także OpenVPN lub po prostu pozwolić aplikacji wybrać to, co dla Ciebie najlepsze.

ExpressVPN od razu zmienia adres IP Fire Stick, aby dopasować go do dowolnego, wybranego przez Ciebie kraju, zabezpieczając połączenie i umożliwiając streamowanie z dodatkową prywatnością.

