Firefox jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych dostępnych przeglądarek. Jednak żadne połączenie nie jest w 100% niezawodne.

Rozszerzenie ExpressVPN dla Firefoxa działa jak pilot do aplikacji ExpressVPN, ułatwiając Ci nawiązywanie połączenia, rozłączanie się, zmianę lokalizacji oraz modyfikację innych ustawień bezpośrednio z paska narzędzi. Ale to nie wszystko.

Rozszerzenie oferuje również dodatkowe funkcje związane z ochroną prywatności i bezpieczeństwa, jak blokowanie WebRTC i pozorowanie lokalizacji. To wykracza poza to, co może zaoferować Ci jakikolwiek inny VPN. Jeśli np. podczas streamingu wideo w przeglądarce napotkasz błąd, wiedz, że korzystanie z rozszerzenia często może pomóc Ci go rozwiązać.