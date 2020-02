Czy ExpressVPN współpracuje z Netflixem?

Tak. Serwery ExpressVPN mają szybki i pozbawiony "dławienia" dostęp do streamingu Netflixa. Jeśli widzisz błąd, to rozpocznij czat z Pomocą techniczną ExpressVPN, aby wrócić do trybu online.

Czy ExpressVPN zawiera konto na Netflixie?

Nie. Zakładamy, że już je masz lub sam się zarejestrujesz. ExpressVPN NIE ZAWIERA konta na Netflixie i nie jest jego zamiennikiem. Stanowi to raczej uzupełnienie Twojego istniejącego już konta na Netflixie, by pomóc Ci oglądać kontent z niesamowitą prędkością.

Na jakich urządzeniach mogę oglądać filmy na amerykańskim Netflixie?

Możesz oglądać filmy na amerykańskim Netflixie w następujący sposób:

Na swoim laptopie/komputerze za pomocą naszej aplikacji ExpressVPN dla Maca / Windowsa / Linuxa.

Na swoim smartfonie/tablecie za pomocą naszych aplikacji dla iOS i Androida

Na swojej konsoli do streamingu mediów, jak AppleTV lub Fire TV Stick.

Czy VPN spowolni mój streaming na Netflixie?

Wszystkie sieci VPN mogą spowolnić Twoje połączenie internetowe, jednak ExpressVPN jest jedną z najszybszych, a użytkownicy rzadko zauważają różnicę.

W zasadzie, korzystanie z VPN może poprawić Twoje połączenie, jeżeli Twój dostawca usług internetowych "dławi" ruch na Netflixie. Jeżeli zauważysz spadek jakości wideo, upewnij się, że wybrałeś amerykański serwer, który znajduje się najbliżej Twojej aktualnej lokalizacji.

Jeśli używasz urządzenia do streamingu mediów, na przykład Apple TV, możesz spróbować oglądać filmy i seriale na Netflixie z MediaStreamer, który wchodzi w skład każdej subskrypcji ExpressVPN. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat używania ExpressVPN na Smart TV i urządzeniach streamingujących.

Czy mogę używać darmowe kody DNS lub proxy do Netflixa?

To raczej nie jest dobry pomysł. Darmowy Kody DNS znaleziony w Internecie często nie działa i może przesyłać informacje o Twoim ruchu w sieci na serwery, które zapisują dane i narażają na ataki. Serwery proxy z kolei są powolne, niezabezpieczone i podatne na przerywanie połączeń. W przypadku Netflixa lepiej sprawdza się ExpressVPN, który pozwala na niezawodny streaming.

Co jeszcze mogę zrobić z Netflixem?

Wiele rzeczy! Korzystanie z VPN to najlepszy sposób na poszerzenie Twojego doświadczenia z Netflixem, ale nie jest to jedyna opcja. Dowiedz się więcej o sekretnych kodach Netflixa i zobacz, w jaki sposób mogą one odblokowywać interesujące Cię filmy. Sprawdź ten podręczny przewodnik.

Co jeszcze mogę zrobić z ExpressVPN?

Dzięki ExpressVPN możesz ominąć cenzurę w krajach, które blokują dostęp do stron takich, jak YouTube, Twitter i Google. Możesz też bezpiecznie i prywatnie przeglądać Internet, w tym Hulu, Amazon Prime Video i HBO Go.

Nie mogę uzyskać dostępu do Netflixa, co powinienem zrobić?

Aby uzyskać bezpieczny dostęp do określonej strony www, skorzystaj z czatu na żywo.