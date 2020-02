Nowelizacja Ustawy dotyczącej Praw Autorskich

Ustawa o Naruszeniu Prawa Autorskiego zezwala rządowi Australii na zmuszanie dostawców usług internetowych do blokowania zagranicznych stron www na podstawie dowodów dotyczących naruszenia praw autorskich. Podobnie jak większość przepisów antypirackich, ustawa ta ma dobre intencje, ale jest niebezpieczna. Ustawa pozostawia definicję "obraźliwej strony internetowej" podatną na szerokie interpretacje i nadużycia. W przeciwnym razie legalne strony udostępniające pirackie pliki mogą zostać całkowicie zamknięte.

Zatrzymywanie metadanych

Australijska ustawa uchwalona w 2015 roku wymaga od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych (w tym dostawców usług internetowych) zatrzymywania metadanych użytkownika do 2 lat i przekazywania ich na żądanie agencjom federalnym. Te dane zawierają źródło i miejsce docelowe e-maila, a także czas i datę sesji przeglądania sieci.

