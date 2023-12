Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy, streamingu i rozrywki.

Bezpieczeństwo to podstawa w ExpressVPN. Nie tylko projektujemy nasze aplikacje i systemy w taki sposób, aby oferowały wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa, ale także rutynowo angażujemy niezależnych audytorów, którzy weryfikują nasze zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa. To jeden z najlepszych sposobów, aby nasi użytkownicy upewnili się, że mogą ufać naszym usługom. Sprawdź pełną listę audytów i przeczytaj pełne raporty.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz aplikacji VPN na swoim Macu, czy na urządzeniach mobilnych z systemem iOS (iPhone i iPad), jedna subskrypcja ExpressVPN zapewni ochronę Twojej prywatności. Jest to możliwe dzięki najlepszemu w swojej klasie szyfrowaniu na maksymalnie ośmiu urządzeniach jednocześnie (w ramach 6- lub 12-miesięcznej subskrypcji). Nasza bezpieczna usługa jest stale optymalizowana, aby zapewnić Ci szybki i niezawodny dostęp do sieci VPN. Przekonaj się na własne oczy, a jeśli usługa nie spełni Twoich oczekiwań, możesz anulować subskrypcję w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Chociaż istnieją darmowe sieci VPN i usługi proxy, nie są one zalecane, ponieważ nie oferują takich samych korzyści w zakresie prywatności i bezpieczeństwa, jak płatne sieci VPN. Przeczytaj więcej o darmowych usługach proxy vs. VPN.

Jeśli szukasz darmowego VPN na Maca, wypróbuj najpierw ExpressVPN. Zarejestruj się i przez 30 dni testuj naszą najwyżej ocenianą usługę. Otrzymasz dostęp do wszystkich naszych funkcji i każdej platformy aplikacji, a nie tylko ograniczonej wersji na jedno urządzenie. Jeśli przez 30 dni nie przekonasz się do tego, że oferujemy najlepszy VPN dla Maca, możesz odzyskać swoje pieniądze – całą kwotę. To jak ulepszona darmowa wersja próbna VPN .

ExpressVPN to przede wszystkim firma zajmująca się prywatnością. Nie przechowujemy żadnych rejestrów aktywności ani rejestrów połączeń. ExpressVPN nigdy też nie gromadzi żadnych danych, które pozwoliłyby komukolwiek na śledzenie określonej aktywności lub identyfikację indywidualnego użytkownika na podstawie jego zachowania w sieci. Przeczytaj więcej o zobowiązaniu ExpressVPN do ochrony prywatności oraz o naszej polityce dotyczącej rejestrów .

Chociaż macOS oferuje opcję połączenia z serwerem VPN w Preferencjach systemowych, technicznie nie jest to usługa VPN. Jest to w rzeczywistości pomost, który łączy się z usługami VPN innych firm, takimi jak ExpressVPN.

Need help? Chat with us!