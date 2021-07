Dzięki ExpressVPN na Twoim routerze możesz zapewnić sobie prywatność i bezpieczeństwo, jakie oferuje VPN, na każdym urządzeniu w swoim domu, w tym na Xbox. Jest to tak samo proste, jak podłączenie się do sieci Wi-Fi. (Nie masz routera VPN? Możliwe, że używanie swojego komputera Mac lub Windows jako „wirtualnego routera” okaże się dla Ciebie świetną opcją.)

Oprócz tego, że Twoje dane i pliki są bezpieczne oraz ukryte za zaszyfrowaną siecią, podłączenie Xboxa do routera VPN chroni Cię również przed potencjalnymi atakami DDoS (distributed denial of service). Możesz też wykorzystać VPN do skrócenia czasu pingu pomiędzy serwerami poprzez łączenie się z lokalizacjami, które są bliższe hostom sieci.

Niestety, nie. MediaStreamer zmienia Twoją widoczną lokalizację, ale odbywa się to bez zapewnienia takiej samej prywatności, jaką oferuje VPN. Aby korzystać z konsoli Xbox z pełnym zabezpieczeniem VPN, podłącz ją do kompatybilnego routera, korzystając z aplikacji ExpressVPN dla routerów .

Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

@expressvpn Udało mi się w końcu znaleźć usługę idealną do grania 10/10 wszystkie platformy, właśnie to było mi potrzebne!

