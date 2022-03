Threat Manager: blokuj trackery aplikacji jednym dotknięciem

Tak, Threat Manager jest blokerem ruchu opartym na DNS. Działa on podobnie jak inne rozwiązania do filtrowania DNS – blokuje dostęp do określonych serwerów, o których wiadomo, że zawierają trackery lub złośliwe elementy.

Oznacza to, że gdy używasz ExpressVPN z Threat Managerem, nie tylko Twój ruch online jest chroniony przed innymi firmami, ale również gromadzone dane na temat Twojej aktywności nie są tak obszernie udostępniane. Threat Manager stosuje się również do polityki prywatności ExpressVPN, który nigdy nie przechowuje rejestrów aktywności ani rejestrów połączeń, dzięki czemu możesz przeglądać strony z zachowaniem większej prywatności.

Na przykład, aplikacja lub strona internetowa z wiadomościami może rejestrować, które artykuły zostały przez Ciebie przeczytane, a także udostępniać te dane innej firmie, która wykorzysta je do stworzenia Twojego cyfrowego profilu użytkownika. Twój profil cyfrowy może być następnie użyty do pomocy innym firmom w wyborze wyświetlanych Ci reklam i artykułów. Threat Manager pomaga ograniczyć niektóre z tych form udostępniania danych.

Wiele popularnych przeglądarek internetowych posiada obecnie funkcje ograniczające liczbę firm zewnętrznych, z którymi strony internetowe mogą się komunikować, co zmniejsza ilość nieautoryzowanego udostępniania informacji. Nie obejmuje to jednak wszystkich przeglądarek i często nie obowiązuje aplikacji... tu właśnie z pomocą przychodzi Threat Manager.

Czy kiedykolwiek po użyciu aplikacji lub strony internetowej zdarzyło Ci się zauważyć wiele powiązanych ze sobą reklam? To dlatego, że różne usługi online – zwłaszcza aplikacje – rejestrują, a następnie udostępniają firmom zewnętrznym informacje o Twojej aktywności. Zebrane w ten sposób informacje są następnie wykorzystywane do wyświetlania Ci bardziej ukierunkowanych reklam i treści, a cały ten proces odbywa się zazwyczaj bez Twojej wiedzy i zgody.

Odzyskaj kontrolę nad tym, co firmy wiedzą o Tobie i co robisz online za pośrednictwem aplikacji i stron internetowych. Przedstawiamy Threat Manager – funkcję zawartą w Twojej subskrypcji ExpressVPN.

