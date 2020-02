Ustawa C-11 (Modernizacja Prawa Autorskiego)

Ustawa C-11 zmusiła dostawców usług internetowych do ścigania swoich własnych klientów. Zgodnie z nowymi postanowieniami “Notice and Notice", które zostały wprowadzone w życie w styczniu 2015 roku, jeśli zostaniesz oskarżony o naruszenie praw autorskich, to Twój dostawca usług internetowych zostanie zmuszony do przechowywania rejestrów Twojej aktywności przez co najmniej 6 miesięcy, które następnie będą przekazane władzom. Chociaż Ustawa C-11 ma na celu głównie walkę z naruszaniem praw autorskich, to i tak jednocześnie zwiększa nadzór rządowy w Kanadzie.