Co VPN może mi zaoferować?

VPN to oprogramowanie, które oferuje użytkownikom większą prywatność online dzięki silnemu szyfrowaniu. Po włączeniu ExpressVPN na swoim urządzeniu cały ruch internetowy jest zaszyfrowany, co oznacza, że nikt poza zamierzonym odbiorcą nie może go odczytać. Strony trzecie, przed którymi chronisz swoją aktywność, to m.in. dostawca usług internetowych, organy rządowe, a nawet hakerzy.



Inną istotną zaletą korzystania z VPN jest możliwość zmiany adresu IP. Twoje prawdziwe IP jest ukryte, a zamiast tego otrzymujesz adres należący do firmy VPN. Utrudnia to stronom internetowym powiązanie Twojej aktywności z Tobą i pozwala sprawiać wrażenie, że znajdujesz się w innym miejscu niż w rzeczywistości.



Dzięki możliwości zmiany wirtualnej lokalizacji, VPN umożliwia również dostęp do treści, które w przeciwnym razie byłyby dla Ciebie ograniczone. Dotyczy to na przykład stron internetowych i usług objętych cenzurą w danym kraju lub zablokowanych przez szkolną lub biurową sieć Wi-Fi.