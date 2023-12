Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy, streamingu i rozrywki.

Tak! FlashRouters oferuje routery od dostawców zewnętrznych z wbudowanym ExpressVPN. Te routery zostały „sflashowane” i wstępnie skonfigurowane z oprogramowaniem ExpressVPN, co oznacza, że połączysz się z VPN zaraz po rozpakowaniu routera z pudełka. Po prostu podłącz go i połącz się.

Każdy router zapewnia dostęp do Internetu, ale Aircove idzie o krok dalej: natychmiast oferuje wszystkie korzyści ExpressVPN każdemu urządzeniu w Twojej sieci. Jeśli urządzenie się łączy, to znaczy, że jest chronione. Nie musisz instalować ExpressVPN na innych urządzeniach.

Aircove to pierwszy i jedyny bezprzewodowy router internetowy na rynku, który został specjalnie stworzony do bezpośredniego połączenia z ExpressVPN. Dzięki temu router zapewnia funkcjonalność VPN każdemu urządzeniu, które się z nim łączy.

Kupiłem ze wstępną konfiguracją. To była bułka z masłem! Interfejs jest bardzo łatwy w porównaniu do ręcznej konfiguracji. Próbowałem pomóc sąsiadowi skonfigurować VPN od innego dostawcy, co było dosyć skomplikowane i nie przyniosło większego efektu.

To bardzo łatwe. W porównaniu z oprogramowaniem innych firm, jak DD-WRT, tutaj mamy do czynienia z prostą konfiguracją, nawet dla amatorów.

Dzięki routerowi VPN nie musisz pamiętać o włączeniu VPN. Wystarczy go raz włączyć i zapomnieć, gdyż działa on w tle, zapewniając urządzeniom ochronę tak długo, jak łączą się one z siecią.

Twój router VPN liczy się jako jedno z ośmiu urządzeń, które możesz połączyć z ExpressVPN w tym samym czasie w ramach jednej subskrypcji – nie ma ograniczeń co do liczby urządzeń połączonych z routerem VPN!

Korzystaj z zalet VPN na każdym połączonym urządzeniu domowym – nawet takim, na którym nie można normalnie zainstalować VPN, jak smart TV i konsole do gier . Uzyskaj dostęp do wszystkich usług streamingowych i mediów społecznościowych z większą prywatnością.

Router VPN to dowolny router z zainstalowanym VPN. Oprogramowanie ExpressVPN na routerze może zaoferować funkcje VPN wszystkim urządzeniom połączonym z routerem (w tym szyfrowanie i opcję zmiany lokalizacji), tym samym chroniąc cały Twój dom. Standardowe routery umożliwiają ręczne pobranie ExpressVPN, ale Aircove – nasz potężny router z wbudowanym ExpressVPN – jest jeszcze łatwiejszy w użyciu. Wszystko, czego potrzebujesz, to subskrypcja ExpressVPN. To tyle.

