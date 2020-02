Czym jest Peering?

Peering występuje, gdy dwóch dostawców usług internetowych łączy się i wymienia ruch. Jest to wzajemnie korzystne w normalnych okolicznościach, ale pojawiają się problemy, gdy popularna usługa streamingu (np. Netflix) zmusza jednego dostawcę usług internetowych do przekroczenia uzgodnionego współczynnika ruchu, co powoduje, że drugi dostawca ignoruje zator i odmawia dokonania korekty.

Oznacza to, że mogą Ci odmówić prędkości Internetu, za które zapłaciłeś, ponieważ Twój dostawca usług internetowych nie chce rozwiązać konfliktu peeringowego z inną firmą.