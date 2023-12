Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy, streamingu i rozrywki.

Bezpieczeństwo to podstawa w ExpressVPN. Nie tylko projektujemy nasze aplikacje i systemy w taki sposób, aby oferowały wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa, ale także rutynowo angażujemy niezależnych audytorów, którzy weryfikują nasze zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa. To jeden z najlepszych sposobów, aby nasi użytkownicy upewnili się, że mogą ufać naszym usługom. Sprawdź pełną listę audytów i przeczytaj pełne raporty.

Używanie VPN na Linuksie sprawi, że wszystko, co robisz, będzie bezpieczne. Łącząc się z dowolną z naszych lokalizacji serwerów VPN w 105 krajach, możesz zastąpić adres IP swojego urządzenia innym , chronić swoje dane podczas korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także uzyskać dostęp do ocenzurowanych stron internetowych oraz usług.

Uzyskaj dostęp do najnowszych funkcji bez konieczności ręcznego pobierania. Otrzymasz powiadomienie, gdy tylko nowa aktualizacja będzie dostępna. Po prostu zaktualizuj aplikację za pomocą menedżera pakietów – to wszystko.

Podróżujesz lub mieszkasz za granicą? Użyj VPN na systemie Linux, aby uzyskać dostęp do wszystkich stron i usług – takich jak media społecznościowe, rozrywka, komunikatory i narzędzia do zwiększania produktywności – których potrzebujesz do pracy i zabawy.

Dzięki najlepszemu w klasie szyfrowaniu ExpressVPN ruch internetowy z urządzenia z systemem Linux jest chroniony w zaszyfrowanym tunelu, co zabezpiecza go przed węszeniem ze strony dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowej.

