Najlepsza anonimowa ochrona VPN

ExpressVPN traktuje Twoją prywatność poważnie

Nasze zobowiązanie do dbania o Twoją prywatnoścć oznacza, że nigdy nie przechowujemy poufnych informacji i nie rejestrujemy zarówno aktywności, jak i połączeń. Nasze systemy działają w taki sposób, że NIE wiemy, jak klienci wykorzystują nasze usługi. ExpressVPN nie może odpowiedzieć na pytania typu “Którzy użytkownicy byli połączeni z danym adresem IP w określonym czasie?” lub “Którzy użytkownicy korzystali z danej strony www?", ponieważ po prostu nigdy nie posiadamy takich poufnych danych.

Inni dostawcy VPN twierdzą, że “nie prowadzą rejestrów”, ale wolą nie wchodzić w szczegóły swojej polityki prywatności. Czy wiedzą, czy ich klienci mogą z powodzeniem używać swoich aplikacji? Czy mogą wprowadzić limit jednoczesnego korzystania z więcej niż pięciu urządzeń?

Jeśli dostawca twierdzi, że “nic nie wie”, ale nie odpowiada na proste pytania dotyczące tego, co konkretnie robi lub czego nie wie - wówczas uzasadnione byłoby kwestionowanie jego zapewniania o “brak rejestrów”. Niestety, większość dostawców nie dba o to, co jest najważniejsze dla użytkowników VPN: prywatność.