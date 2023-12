Uzyskaj dostęp do wszystkich aplikacji i usług potrzebnych do pracy, streamingu i rozrywki.

Bezpieczeństwo to podstawa w ExpressVPN. Nie tylko projektujemy nasze aplikacje i systemy w taki sposób, aby oferowały wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa, ale także rutynowo angażujemy niezależnych audytorów, którzy weryfikują nasze zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa. To jeden z najlepszych sposobów, aby nasi użytkownicy upewnili się, że mogą ufać naszym usługom. Sprawdź pełną listę audytów i przeczytaj pełne raporty.

ExpressVPN to firma, która zajmuje się prywatnością, zatem nie przechowuje żadnych rejestrów aktywności ani rejestrów połączeń. Co więcej, ExpressVPN nigdy nie przechowuje żadnych danych, które pozwoliłyby komukolwiek na śledzenie określonej aktywności lub poznanie tożsamości użytkownika ze względu na jego zachowanie w sieci. Przeczytaj więcej o zaangażowaniu ExpressVPN w ochronę prywatności i zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą rejestrów .

Chociaż istnieją darmowe sieci VPN i usługi proxy dla Androida, nie są one zalecane, ponieważ nie oferują tych samych korzyści z zakresu prywatności i bezpieczeństwa, co płatny VPN . Wiele z nich nie działa zgodnie z reklamowanymi obietnicami, niektóre mogą nawet sprzedawać Twoje dane, a większość pozostawi Twoje połączenia internetowe podatne na ataki.

Korzystanie z VPN na Androidzie sprawia, że wszystko, co robisz, jest bezpieczne. Łącząc się z dowolną z naszych lokalizacji serwerów VPN w 105 krajach, możesz zastąpić adres IP swojego urządzenia innym , chronić dane przy łączeniu się z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi oraz uzyskać dostęp do ocenzurowanych stron internetowych i usług.

