Po co używać proxy w Meksyku?

Z meksykańskiego Internetu korzysta ponad 58 milionów użytkowników, reprezentując 45% całej populacji. To ponad stuprocentowy wzrost penetracji Internetu w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Niestety zagrożenia cyfrowe, takie jak nadzór rządowy, zatrzymywanie danych i włamania hakerów wzrosły proporcjonalnie.

Właśnie dlatego teraz dla użytkowników Internetu w Meksyku ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest korzystanie z VPN (wirtualnej sieci prywatnej) w celu własnej ochrony. ExpressVPN oferuje 256-bitowe szyfrowanie AES oraz zapewnia bezpieczne tunelowanie VPN dla Twojego połączenia internetowego, co uniemożliwia odczyt Twojego ruchu w Internecie hakerom, a także dostawcom usług internetowych w Meksyku lub gdziekolwiek indziej na świecie.

Co najlepsze, ExpressVPN ukrywa Twój adres IP, dodając kolejną warstwę prywatności i anonimowości do wszystkiego, co robisz online. Możesz używać ExpressVPN, aby uzyskać meksykański adres IP spoza Meksyku lub zdobyć amerykański adres IP, będąc w Meksyku. Możesz też wybrać spośród 160 lokalizacji w 94 krajach na całym świecie.

