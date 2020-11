VPN for Twitter: Lås opp Twitter i 3 steg

Myndigheter og skoler blokkerer Twitter

Noen regjeringer – særlig i Asia og Midtøsten, bruker brannmurer og sensurlover til å kontrollere informasjonsflyten blant sine innbyggere, spesielt i tider med sosial- og politisk uro. Internettleverandøren din kan blokkere Twitter for å overholde regjeringens ønsker. Noen skoler setter opp brannmurer og innholdsfiltre for å forhindre studenter fra å få tilgang til verdifulle ressurser på Twitter. I enkelte land, som for eksempel Tyskland og Frankrike, er enkelte innhold skjult av Twitter for å overholde lokale lover.

Men å blokkere Twitter er en direkte fornærmelse mot ytringsfriheten din. Krev tilbake friheten til å si hva du har på hjertet med et VPN.