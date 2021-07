I tillegg til å holde dataene og filene dine trygge og skjult bak et kryptert nettverk, vil det å koble Nintendo Switch via en VPN-ruter, beskytte deg mot potensielle DDoS (distributed denial of service)-angrep. Du kan også bruke et VPN for å kutte ping-tider mellom ulike spillservere ved å koble til en lokasjon nær nettverkstjeneren.