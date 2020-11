Hvordan et VPN virker

Et virtuelt privat nettverk (VPN) tilbyr et høyt nivå av nettsikkerhet. Med et VPN kan du gå på nett med en annen IP-adresse enn din egen. Når du er tilkoblet ExpressVPN, ser nettleverandøren din bare kryptert trafikk passere gjennom.

Uansett om du er i Brasil eller i utlandet, lar ExpressVPN deg surfe sikkert og privat på internett.