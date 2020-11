Hvorfor bruke en mexicansk proxy?

Det mexicanske internettet har mer enn 58 millioner brukere, som representerer 45% av den totale befolkningen. Det er mer enn en 100% økning i internettpenetrering de siste ti årene. Dessverre har digitale trusler som myndighetssovervåkning, datalagring og hackinghendelser vokst i proporsjoner.

Det er derfor viktigere enn noen gang for internettbrukere i Mexico å bruke VPN (virtuelt privat nettverk) for å beskytte seg selv. ExpressVPN legger til 256-biters AES-kryptering og sikker VPN-tunnelering til internett-tilkoblingen din, noe som gjør internettrafikken uleselig for hackere og internettleverandører i Mexico eller noe annet sted.

Best av alt, ExpressVPN skjuler IP-adressen din, og legger til enda et lag av personvern og anonymitet til alt du gjør på nett. Du kan bruke ExpressVPN for å få en mexicansk IP-adresse fra utenfor Mexico, eller få en amerikansk IP-adresse fra innsiden av Mexico. Eller velge fra 160 lokasjoner i 94 land rundt om i verden.

