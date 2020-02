Hva er peering?

Peering er når to nettleverandører tilkobles og utveksler trafikk. En fordel for begge under normale omstendigheter, men peering forårsaker problemer når en populær strømmetjeneste (f.eks. Netflix) tvinger en nettleverandør til å overstige den avtalte trafikkraten, og ber den andre ignorere kødannelse og nekter å gjøre tilpasninger.

Det kan bety at du kan bli nektet internetthastighetene du har betalt for, bare fordi din nettleverandør nekter å løse en peering-konflikt med et annet selskap.