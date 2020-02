Fungerer ExpressVPN med Netflix?

Ja. ExpressVPNs servere har rask, strupefri tilgang til Netflix-strømming. Hvis du ser en feil, kontakt ExpressVPN kundestøtte for å komme tilbake på nett.

Kommer ExpressVPN med en Netflix-konto?

Nei. Vi antar at du allerede har en, eller at du selv vil registrere deg for en. ExpressVPN kommer IKKE med en Netflix-konto, og er ikke en erstatning for Netflix. Det supplerer din eksisterende Netflix-konto og hjelper deg å se innhold i ultrahøy hastighet.

Hvilke enheter kan jeg bruke for å se amerikansk Netflix?

Du kan se amerikansk Netflix på følgende måter:

På bærbar/stasjonær PC, bruk vår ExpressVPN-app for Mac / Windows / Linux

På smarttelefon/nettbrett, bruk våre apper for iOS og Android

På mediastrømmingskonsollen din, som AppleTV eller Fire TV Stick.

Vil et VPN redusere hastigheten på Netflix-strømmingen min?

Ethvert VPN kan potensielt senke hastigheten på internettilkoblingen din, men ExpressVPN er ett av de raskeste, og våre brukere merker sjelden noen forskjell.

Å bruke et VPN kan faktisk forbedre tilkoblingen hvis din nettleverandør har strupet Netflix-trafikk. Dersom du konstaterer nedsatt videokvalitet, forsikre deg om at du har valgt den USA-serveren som er nærmest din egentlige plassering.

Hvis du bruker en strømmeenhet som Apple TV, vil du kanskje prøve å se på Netflix med MediaStreamer, som er inkludert i hvert ExpressVPN-abonnement. Klikk her for mer informasjon om bruk av ExpressVPN på smart-TV-er og strømmeenheter.

Kan jeg bruke gratis DNS-koder eller proxyer for Netflix?

Sannsynligvis ikke en god idé. Gratis DNS-koder funnet på nett vil ofte ikke fungerer, og vil kanskje sende trafikken din til en server som kan logge dataene dine og eksponere deg for angrep. Proxy-servere er på den andre siden trege, usikre og utsatt for avbrutte tilkoblinger. Når det gjelder Netflix, får du en mye bedre opplevelse med ExpressVPN som fungerer pålitelig for strømming.

Hva annet kan jeg gjøre med Netflix?

Massevis! Å bruke et VPN er den beste måten å forbedre Netflix-opplevelsen din på, men det er ikke den eneste. Lær om Netflix' hemmelige koder og hvordan de kan åpne opp flere filmer som du har lyst til å se på. Sjekk ut denne hendige veiledningen.

Hva annet kan jeg gjøre med ExpressVPN?

Med ExpressVPN kan du omgå sensur i enkelte land som blokkerer tilgangen til sider som YouTube, Twitter og Google. Du kan også surfe på nettet privat og sikkert, inkludert på tjenester som Hulu, Amazon Prime Video og HBO Go.

Jeg får ikke tilgang til Netflix, hva skal jeg gjøre?

Ved problemer med å få sikker tilgang til en spesifikk nettside, vennligst kontakt vår kundestøtte via live-chat.