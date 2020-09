1. Bruk 2-stegs verifisering

Uansett hvor "sterkt" passordet ditt er, er det alltid en sjanse for at det kan bli kompromittert. Bruk 2-stegs verifisering for å legge til et ekstra lag med sikkerhet til nettkontoene dine ved å tvinge deg til å bruke passordet ditt og et midlertidig passord sendt til telefonen når du logger inn på en ny enhet. Så selv om noen på en eller annen måte lærer seg passordet ditt, vil de ikke kunne logge inn på kontoen med mindre de også har smarttelefonen din.