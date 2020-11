Hvordan et VPN virker

Uansett hvor du reiser, er internettsikkerheten din viktig. Et virtuelt privat nettverk (VPN) tilbyr forsterket internettsikkerhet ved å skjule internettprotokoll (IP)-adressen din når du kobler deg til internett, og ved å kryptere tilkoblingen din for å tildekke internettrafikkdataene dine for nysgjerrige blikk.

Når du kobler til internett med ExpressVPN, ser internettleverandøren din bare kryptert trafikk passere gjennom serverne våre. Kryptering forhindrer at surfevanene og internettrafikkdataene dine spores og kompromitteres av utenforstående. Hvorfor surfe ubeskyttet? ExpressVPN-løsningen tilbyr høye nivåer av internettsikkerhet til en overkommelig pris.