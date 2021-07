Skaff et VPN for cloud-gaming med PlayStation Now

PlayStation Now er en skybasert abonnementstjeneste for gaming, som lar abonnenter strømme over 800 PS2-, PS3- og PS4-titler på PS4, PS5 og PC. Over 300 PS4-titler er også tilgjengelige for nedlasting lokalt til PS4-konsollen din. Ved å sende nettrafikken din gjennom en kryptert tunnel, kan et VPN hjelpe spillere med å forhindre bredbåndstruping og redusere ping, noe som sikrer en minimumshastighet på 5 Mbps for en stabil og sikker spillopplevelse på nett.