Se japansk drama og anime på nett

Japans store utvalg av TV-dramaer og anime har fanget publikum over hele verden. Fra serier som One Piece og 1 Litre of Tears til filmer som Chihiro og heksene og De syv samuraier, finnes det noe for enhver smak og alder.

Men mange av de beste nettstedene for strømming er kun tilgjengelige for japanske IP-adresser. Så hvis du kobler deg til utenfor Japan, må du få en japansk IP-adresse ved å koble til et VPN.

Å koble til et VPN vil også hjelpe deg å strømme anonymt og sikre din tilkobling fra internettleverandørstruping. Sett opp et VPN og nyt det beste av japanske anime og TV-programmer i dag!