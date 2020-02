Disney+ lanseres 12. november 2019 og åpner døren for tusenvis av familievennlige programmer, inkludert alle tidligere Disney- og Pixar-filmer. For kommende Disney-filmer, vil de legges til Disney+ i løpet av et år etter utgivelsen. Annet innhold inkluderer Marvel- og Lucasfilms-filmer — noen av disse er ikke tilgjengelige på noen andre strømmetjenester — og mer enn 7000 episoder av TV-serier, hovedsakelig fra Disneys kabelkanaler. Det er også mye originalt innhold i vente, inkludert en animert Marvel-serie.