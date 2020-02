Hvordan bruke en fransk VPN-proxy-tjeneste

Få en IP-adresse for Frankrike, eller fra et annet land, med ExpressVPN

Hvorfor bruke et VPN? For å holde det du gjør på nett privat. For å få sikker tilgang til franske nettsteder og tjenester når du reiser utenlands. Eller for å omgå internettleverandører som struper enkelte innhold, som Netflix eller HBO Go.

ExpressVPN er dedikert til å gi den beste tjenesten for slike situasjoner. Alle apper er nå tilgjengelig på fransk og mange andre språk.