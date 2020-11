Hvordan bruke en VPN-hastighetstest for raske nedlastinger

Finn den raskeste VPN-serverlokasjonen for deg

Millioner av mennesker rundt om i verden laster ned VPN for å beskytte sitt nettpersonvern, kryptere sine internettforbindelser, kommunisere med venner og familie i utlandet og få tilgang til sensurert innhold.

Uansett hvor du er eller hva du gjør, fortjener du en VPN-tjeneste som gir deg en rask, pålitelig og sikker internettforbindelse.

Det fins ikke to VPN-servere som er helt like. Selv servere som er lokalisert i det samme landet kan ha ulike hastigheter. Kjør en hastighetstest for å finne den raskeste serverlokasjonen for dine behov.