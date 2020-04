Jio er en veldig populære mobilnettverkoperatør som tilbyr 4G-internett og tale over LTE-tjeneste over hele India. Som mange internettleverandører, har de blitt kjent for å bryte internettnøytralitet ved å forsettelig redusere tilkoblingshastighetene hvis de oppdager at en bruker strømmer eller torrenter.

ExpressVPN krypterer trafikken din og gjør den uleselig for Jio eller noen andre internettoperatører. Det betyr at ingen kan strupe hastigheten din basert på aktiviteten din.

Les mer om hvordan ExpressVPN forbigår internettleverandørers struping.