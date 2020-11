Hvordan se BBC iPlayer med et VPN

For å se programmer på BBC direkte, logg inn på BBC iPlayer-kontoen din, se på TV-guiden for å se hva som går på TV akkurat nå, og velg programmet du ønsker å strømme direkte. Du kan strømme direkteinnhold fra BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba og S4C.