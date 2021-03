Sådan streamer du Crunchyroll med en VPN

Crunchyroll harbåde gratis (med reklamer) og Premium-abonnementer, men ExpressVPN leveres ikke med et Crunchyroll-medlemskab, og det er ikke en erstatning for Crunchyroll. Snarere supplerer den din eksisterende Crunchyroll-konto og hjælper dig med at se indhold i lynhurtig hastighed. Et Crunchyroll Premium-medlemskab leveres med en 14-dages gratis prøveperiode og giver dig mulighed for at streame nye anime-episoder, der er kommercielle (undertekster inkluderet!) kun få timer efter, at de sendes i Japan.