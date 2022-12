Vælg en asiatisk VPN-serverplacering

Hvis du har brug for en IP-adresse til et specifikt land i Asien og Stillehavsområdet, skal du blot vælge landet i ExpressVPN-appen, når du opretter forbindelse til VPN. Herefter ser din onlineaktivitet ud til at komme fra den valgte placering.

ExpressVPN har servere i 26 lande i Asien og Stillehavsområdet bl.a. i Australien, Japan, New Zealand, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand og mange flere!

Hvis du har brug for hjælp til at vælge den bedste VPN-placering til et bestemt websted eller en bestemt tjeneste, kan du kontakte ExpressVPN's support.