Hvordan strømme Crunchyroll med et VPN

Crunchyroll tilbyr både gratis (med reklame) og premium medlemskonto, men ExpressVPN kommer ikke med et Crunchyroll-medlemskap, og er ikke en erstatning for Crunchyroll. Det er heller et tillegg til din eksisterende Crunchyroll-konto for å hjelpe deg med å se innholdet med superhøye hastigheter. Et premium-medlemskap kommer med en 14-dagers gratis prøveperiode og lar deg strømme nye amimeepisoder uten reklamer (inkludert undertekster!) bare timer etter de er sendt i Japan.