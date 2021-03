Jak streamować Crunchyroll z VPN

Sieci VPN to świetny sposób zarówno na szyfrowanie danych, jak i na zachowanie prywatności Twojej lokalizacji.

Dostawcy usług internetowych oraz Wi-Fi są znani z ograniczania prędkości Internetu osób korzystających z określonych aplikacji do streamingu (w praktyce nazywa się to „dławieniem”). Kiedy korzystasz z ExpressVPN, te sieci nie widzą, z czego korzystasz, co oznacza, że nie mogą spowalniać Cię na podstawie odwiedzanych przez Ciebie treści. Dzięki temu uzyskujesz prędkość, której potrzebujesz.

Dowiedz się więcej o tym, jak VPN może przyspieszyć Twój streaming wideo.