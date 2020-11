Twitter VPN: Fjern blokering af Twitter i 3 trin

Regeringer og skoler blokerer for Twitter

Nogle regeringer, især i Asien og Mellemøsten, bruger firewalls og censur til at kontrollere informationsstrømmen blandt deres borgere, især i tider med social og politisk uro. Din internetudbyder kan muligvis blokere Twitter helt efter anmodning fra den lokale regering. Nogle skoler satte firewalls og indholdsfiltre op for at forhindre elever i at få adgang til værdifulde ressourcer på Twitter. Og i nogle lande som fx Tyskland og Frankrig skjules bestemt indhold af Twitter for at overholde lokale love.

Men blokering af Twitter er et direkte angreb på din ytringsfrihed. Tag friheden til at sige, hvad du mener tilbage, med en VPN.