Como transmitir o Crunchyroll com uma VPN

O Crunchyroll oferece contas gratuitas (com comerciais) e Premium, mas a ExpressVPN não vem com uma assinatura do Crunchyroll e não substitui o Crunchyroll. Em vez disso, ele complementa sua conta do Crunchyroll para ajudar a assistir conteúdo em alta velocidade. Uma assinatura do Crunchyroll Premium vem com um teste gratuito de 14 dias e permite que você transmita novos episódios de anime sem comerciais (legendas incluídas!) poucas horas depois de serem transmitidos no Japão.