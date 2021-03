Come guardare Crunchyroll con una VPN

Crunchyroll offre sia abbonamenti gratuiti (con pubblicità) e Premium, ma ExpressVPN non viene fornito con un abbonamento a Crunchyroll e non si sostituisce a Crunchyroll. Al contrario, integra il tuo account di Crunchyroll per aiutarti a guardare i contenuti a una velocità superiore. L'abbonamento a Crunchyroll Premium include una prova gratuita di 14 giorni e ti consente di guardare in streaming i nuovi episodi degli anime senza pubblicità (sottotitoli inclusi!), poche ore dopo la loro messa in onda in Giappone.