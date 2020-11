Sådan bruger du en VPN-hastighedstest til hurtige downloads

Latenstid er den tid, det tager for en datapakke at komme fra din enhed til VPN-serveren, målt i millisekunder (ms). Serverplaceringer, der er længere væk fra hvor du faktisk er, vil som regel have en længere latenstid. Jo lavere latenstid, des bedre for din forbindelse.

Downloadhastighed er målt ved dataoverførselshastigheden i kilobits per sekund (kbps). Jo højere downloadhastighed, desto bedre for din forbindelse.

Du kan opnå forskellige niveauer af streamingkvalitet med forskellige downloadhastigheder.