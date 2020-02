Hvordan du bruger en VPN til at streame HBO

Hvad præcis er HBO?

HBO (Home Box Office) tilbyder premium TV programmer—originale serier, store film og live sport—i USA, Canada og udvalgte lande i Europa, Sydamerika og Asien.

Hvis du eller et familiemedlem abonnerer på HBO igennem din kabel- eller satellitudbyder, så kan du sikkert streame HBO gratis igennem HBO Go, en on-demand service tilgængelig i mange markeder via app eller web browser. Det er også muligt at se HBO online uden kabel ved at abonnere på deres standalone streaming service, HBO Now.