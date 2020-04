I 2016 tilbød Facebook indere gratis adgang til en begrænset udgave af internettet, som de ville styre, via et program ved navn “Free Basics.” Initiativet blev vidt protesteret og til sidst afvist af regeringen. I november 2017, erklærede at internettet er en basal menneskeret the Telecom Regulatory Authority, og forbød internetudbydere i at ændre nettrafik alt efter indhold. Beslutningen blev set som en succes for netneutralitet.

Statsovervågning

Men fremtiden er stadig usikker for internetfrihed i Indien. I December 2018 skabte det indiske Ministry of Home Affairs gav 10 regeringsorganer magten til at opsnappe og monitorere deres indbyggeres internettrafik furore hos dem der frygter at magten vil blive brugt til at skabe en overvågningsstat i Indien. Brug af en VPN er den nemmeste måde til at slippe udenom forsøg på at kontrollere dit internet. ExpressVPN skjuler din IP adresse og krypterer din trafik, for at holde din aktivitet privat og sikker.