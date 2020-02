¿ExpressVPN funciona con Netflix?

Sí, los servidores de ExpressVPN brindan acceso rápido y sin limitaciones al streaming de Netflix. Si ve un error, chatee con el soporte técnico de ExpressVPN para conectarse de nuevo.

¿ExpressVPN incluye una cuenta Netflix?

No. Estamos asumiendo que usted ya posee una, o que la abrirá. ExpressVPN NO INCLUYE una cuenta Netflix, y no reemplaza a Netflix. En lugar de eso, complementa su cuenta Netflix existente para que pueda ver su contenido a la velocidad del rayo.

¿En qué dispositivos puedo ver el contenido de USA en Netflix?

Usted podrá ver el contenido de USA de Netflix de las siguientes maneras:

En su computadora portátil o de escritorio, utilizando nuestras aplicaciones ExpressVPN para Mac / Windows / Linux.

En su Smartphone o Tablet utilizando nuestras aplicaciones para iOS y Android

En su consola de streaming, tal como la AppleTV o el Fire TV Stick.

¿Disminuirá una VPN mi velocidad de streaming en Netflix?

Todas las VPN tienen el potencial de disminuir su velocidad de conexión, pero ExpressVPN es una de las más rápidas y los usuarios rara vez notan alguna diferencia.

De hecho, el utilizar una VPN pudiera mejorar su velocidad de conexión si su ISP ha estado limitando su velocidad de tráfico de Netflix. En cualquier caso, si usted nota que disminuye su calidad de video, asegúrese de que ha seleccionado el servidor en USA más cercano a su ubicación.

Si está utilizando un dispositivo de streaming como un Apple TV, tal vez quiera intentar ver sus contenidos de Netflix con MediaStreamer, que viene incluido en todas las suscripciones de ExpressVPN. Haga clic aquí para obtener más información acerca del uso de ExpressVPN para Smart TVs y dispositivos de streaming.

¿Puedo usar códigos DNS gratuitos o proxies para Netflix?

Probablemente no sea buena idea. Los Códigos DNS gratuitos que se encuentran en internet a menudo no funcionan y podrían enviar su tráfico a un servidor que podría registrar sus datos y exponerlo a ataques. Por otra parte, los Servidores Proxy son lentos, inseguros y propensos a interrupciones en la conexión. Cuando se trata de Netflix, le irá mucho mejor con una VPN de alta calidad que funcione de manera confiable para hacer streaming.

¿Qué más puedo hacer con Netflix?

¡Montones! Usar una VPN es la mejor manera de expandir su experiencia en Netflix, pero no es la única. Obténga información sobre los códigos secretos de Netflix y acerca de cómo pueden desbloquear más películas que quiera ver. Eche un vistazo a esta práctica guía.

¿Qué más puedo hacer con ExpressVPN?

Con ExpressVPN, puede omitir la censura en ciertos países que bloquean el acceso a sitios como YouTube, Twitter y Google. También puede navegar la web de forma privada y segura, incluyendo servicios como Hulu, Amazon Prime Video y HBO Go.

No puedo ingresar a Netflix, ¿qué hago?

Si tuviera problemas para ingresar a una página web específica de manera segura, por favor contacte a nuestro servicio en línea de atención al cliente