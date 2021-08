Spill Fortnite med det beste VPN-et for gaming

Tegn et abonnement på ExpressVPN og last ned appene på dine spillenheter – Windows, Mac, Linux, Android, iOS eller Raspberry Pi. For spillkonsoller som Playstation, Xbox, Switch og Wii U kan du bruke ExpressVPN-appen for rutere. Er du ikke klar for en VPN-ruter? Windows- eller Mac-maskinen din kan brukes som en «virtuell ruter» i stedet.

I tillegg til å holde dataene og filene dine trygge i et kryptert nettverk, beskytter ExpressVPN deg også mot mulige DDoS-angrep (distributed denial of service) mens du spiller. Et VPN kan også redusere ping-tidene mellom ulike spillservere når du kobler til lokasjoner nærmere nettverksverten.

Hvis internettleverandøren din bevisst struper bestemte former for nettverkstrafikk, kan et VPN omgå disse restriksjonene og gjenopprette nettverkshastighetene dine til standardnivåer. I noen tilfeller har brukere til og med rapportert om høyre spillhastigheter.