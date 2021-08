Gioca a Fortnite con la miglior VPN per il gaming

Fortnite: Save the World - un gioco di sopravvivenza cooperativo per la difesa della propria base in cui i giocatori si impegnano in un'enorme battle royale. Save the World è gratuito per gli abbonati a Fortnite Crew, un servizio in abbonamento mensile che fornisce l'accesso a oggetti di gioco, valuta di gioco e pass di battaglia.